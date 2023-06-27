Мужчина решил опалить барана на Байконуре и получил ожоги

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В городе Байконур в Казахстане мужчина получил ожоги в результате взрыва, передает Telegram-канал «112». По данным канала, 56-летний мужчина решил опалить барана на своем подворье, для этого он использовал газовый баллон. Однако устройство взорвалось и мужчина опалил себя, вместо барана.



«112» отмечает, что местного жителя госпитализировали с ожогами лица и рук. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

26 июня в Москве 14-летний подросток, которого друзья облили бензином и подожгли, скончался в больнице. Мальчик получил 99% ожогов тела. Медики боролись за его жизнь около трех недель.

О поджоге на Чечерском проезде в Москве стало известно 5 июня. Тогда сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из ребят загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.

До этого в Подмосковье мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его могли запереть товарищи, заколотив гвоздями дверь. Прохожие пытались самостоятельно потушить возгорание и вытащить ребенка, вскоре на место прибыли пожарные, но не успели его спасти. Девушка, вызвавшая спасателей, рассказала, что во время пожара рядом стояли и плакали дети, которые говорили, что мальчик якобы поджег сам себя.