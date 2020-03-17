https://static.news.ru/photo/754bcb82-6842-11ea-85e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджанская нефть из порта Одессы по нефтепроводу Одесса — Броды поступила на Мозырьский НПЗ в Белоруссии. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Нефть из порта Одессы по нефтепроводу поступила на Мозырьский НПЗ, завод приступил к её переработке, — цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря концерна Александра Тищенко.

Белоруссия и Россия не смогли прийти к соглашению по ценам на нефть и не продлили контракт после 31 декабря 2019 года. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск не планирует полностью отказаться от российской нефти, а диверсифицирует поставки до определённого уровня.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны получили несколько предложений по поставкам нефти. По его словам, Минск может приобрести более шести миллионов тонн сырья в ближайшее время.