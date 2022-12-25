Москва выдала Минску 16 белорусских граждан, виновных в экстремизме

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В 2022 году власти РФ выдали Белоруссии 16 граждан республики, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед. В интервью телеканалу СТВ он отметил, что всего с начала этого года предъявлены обвинения 25 белорусам. Москва выдаст Минску еще девять человек в ближайшее время.

Только в текущем году приняты положительные решения о выдаче нам 25 лиц — граждан Республики Беларусь, которые совершили преступления экстремистской направленности. 16 человек уже выдано, и остальные в ближайшее время предстанут или будут нести наказание на территории Республики Беларусь, — заявил Швед.

Генпрокурор подчеркнул, что Минск направляет поручения об оказании правовой помощи во многие страны, «но там, где используют нацистскую идеологию на современном этапе для достижения своих целей и свержения законных конституционных властей в ряде государств», в том числе и в Белоруссии, «будут делать все возможное, чтобы беглых преступников не выдавать».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что никому не удастся поссорить Минск и Москву. По его словам, только Россия протянула Белоруссии руку в сложный момент. Он подчеркнул, что в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста, Москва оказала помощь его стране.

Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательству в дела России Василий Пискарев призвал признать экстремистской деятельность 30 неправительственных организаций из 16 недружественных стран. По его словам, данные НПО находятся под контролем НАТО и нацелены на подрыв России изнутри.