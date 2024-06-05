Москва предложила помощь Баку и Еревану в процессе делимитации границы Посол Евдокимов: Москва готова помочь Баку и Еревану в делимитации госграницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские власти при необходимости готовы предоставить консультативное содействие Баку и Еревану в процессе делимитации и демаркации госграницы, передает ТАСС заявление посла РФ в Азербайджане Михаила Евдокимова. По его словам, Москва поддерживает процесс нормализации отношений между странами.

Поддерживаем начавшийся процесс делимитации и демаркации госграницы <...>. Исходим из того, что он должен носить устойчивый, сбалансированный и взаимоприемлемый характер. Готовы при необходимости оказывать сторонам консультативное содействие, — отметил дипломат.

Как добавил Евдокимов, перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией зависят от политической воли властей обеих сторон. Посол выразил надежду, что это произойдет уже в скором времени.