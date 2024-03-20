Москва ответила на предложения Еревана по вещанию российских каналов Захарова: Москва обсуждает с Ереваном риски отключения российских телеканалов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва находится в контакте с армянской стороной по поводу урегулирования вопроса вещания российских каналов в республике, получила наработки Еревана и передала свои соображения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, разрешение имеющихся вопросов в интересах обеих сторон. Дипломат подчеркнула, что именно на это должны быть нацелены армянские представители.

Находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу, у нас проходят консультации. Обмен мнениями не завершен. Мы помним, под какими лозунгами приходили нынешние власти Армении — полной открытости, свободы слова. Именно это предъявлялось в качестве основной претензии к их предшественникам. Не хочется думать, что они пойдут по стопам тех, кого критиковали, и даже еще дальше — [по] пути отключения востребованных для своей страны каналов или цензуры, — заявила Захарова.

Ранее в «ВТБ Армения» рассказали, что карты российской платежной системы «Мир» с 30 марта перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков. Представитель кредитной организации отметил, что держателям карт «Мир» и любых других российских банков будут по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре «дочки» ВТБ, у которой в Армении 53 отделения, в том числе 22 — в Ереване. По всей стране клиентам также доступно более 190 банкоматов.