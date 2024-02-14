Москва обсудит с Баку материалы об осквернении памятников ВОВ в Карабахе Захарова: Москва и Баку изучают данные об осквернении памятников ВОВ в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджан. Шушинский район. Памятник советским войнам

Представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва в рамках двусторонних контактов с представителями Азербайджана обсудит все предоставленные материалы об уничтожении памятников героям и участникам Великой Отечественной войны в Карабахе. Она подчеркнула, что в части процесса примирения Баку и Еревана РФ призывает обе стороны бережно относиться к культурно-историческому наследию и не вести войну с монументами.

Мы, безусловно, внимательнейшим образом изучаем все присланные материалы, в которых есть даже намек на осквернение памятников ВОВ, — это недопустимо. Я говорю об осквернении, где бы и кем бы это ни совершалось, вне зависимости от уровня наших отношений, — сказала Захарова.

По ее словам, для Армении и Азербайджана это в большей степени единичные исключения, только подтверждающие «общие правила бережного отношения к нашей общей памяти тех лет».

Захарова добавила, что необходимо создавать условия для формирования атмосферы доверия, взаимного уважения, без чего мира на Южном Кавказе сложно будет достичь.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил во время церемонии инаугурации, что если власти Армении не приведут в нормальный вид свое законодательство, то мирного договора не будет. По его словам, подписание соглашения также будет невозможно, если Ереван не откажется от территориальных претензий к Баку.

Азербайджанский лидер добавил, что армия республики показала свою силу на поле боя. Как подчеркнул Алиев, Армения и те, кто оказывает ей военную поддержку, должны понимать, что Азербайджан «ничто не остановит».