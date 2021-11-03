Москва и Минск выразили готовность усилить региональную группировку войск

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Правительства России и Белоруссии намерены за два года принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений по развитию интеграции. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, страны приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, передаёт ТАСС.

По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений, — заявил глава соседнего государства на заседании Высшего госсовета Союзного государства в...