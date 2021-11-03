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Москва и Минск выразили готовность усилить региональную группировку войск

18:25, 04 ноября 2021
Москва и Минск выразили готовность усилить региональную группировку войск Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия готовы в будущем усиливать региональную группировку войск. По его словам, она является надёжным щитом для безопасности всего постсоветсткого пространства, сообщает РИА Новости.
 
Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надёжным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом [России] и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем, — сказал Лукашенко на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.
 
Ранее резидент России Владимир Путин назвал высоким уровень военной безопасности страны. Он подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря созданию лазерного, гиперзвукового, кинетического и других видов вооружений, не имеющих аналогов в мире.
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