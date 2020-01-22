https://static.news.ru/photo/082a0c9e-2201-11ea-8956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что Россия и Белоруссия в ближайшее время могут найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Несмотря на определённые различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнёров, должны быть найдены в ближайшее время, — заявил ТАСС Мезенцев.

Он уточнил, что РФ намерена учесть запрос Белоруссии и компенсировать ущерб, нанесённый белорусским предприятиям некачественной российской нефтью.

Стороны готовы слышать аргументы друг друга, учитывать взаимные интересы, — добавил посол.

Как писал NEWS.ru, Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков. Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний, которые могут воспользоваться другими экспортными маршрутами.