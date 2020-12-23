Москва и Минск договорятся о поставках газа до конца года

https://static.news.ru/photo/1a3970da-4520-11eb-9d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Договорённость об условиях поставок газа из России в Белоруссию в будущем году будет достигнута до конца декабря. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, прибывший с официальным визитом в Волгоградскую область.

У нас должен быть контракт на следующий год, цена и так далее. Другое дело, на каком уровне договоримся. Это вопрос завтрашнего дня, а может быть, нам придётся, как в прошлом году. 31 декабря в 19:45 Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома». — NEWS.ru) подписал протокол, — цитирует ТАСС белорусского дипломата.

Семашко также рассказал, что очередной раунд переговоров с российской стороной назначен на 15:00 мск 24 декабря.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил 16 декабря 2020 года условия поставок российского газа в Белоруссию с 1 января 2021 года с чрезвычайным и полномочным послом республики Владимиром Семашко, а также с главой Министерства энергетики страны Виктором Каранкевичем.

Контракт на продажу Минску голубого топлива и его транзит через РБ между «Газпромом» и «Газпром трансгаз Беларусь» действует до конца 2020 года.