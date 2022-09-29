Москва и Минск договорились о транзите белорусских грузов через Россию

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Минск и Москва подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии. Подписи под документом поставили главы Минтрансов Белоруссии и РФ Алексей Авраменко и Виталий Савельев.

Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру, — говорится в сообщении.

Ранее 29 сентября президент России Владимир Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из недружественных стран. Отмечается, что кабинет министров скоро должен составить список стран и конкретные параметры такого запрета.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов ранее обратился в Генеральную прокуратуру и МИД РФ с предложением принять симметричные меры на национализацию странами Балтии и Восточной Европы имущества граждан России. Среди целей он указал в том числе компенсацию возможной потери гражданами РФ имущества в этих государствах.