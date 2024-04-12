Только наши условия. Путин указал Киеву на единственный путь к миру

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Турецкие политологи утверждают, что Анкара готова стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что готов вернуться к согласованному в 2022 году в Стамбуле договору с Украиной. Во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко он согласился с тем, что в документе отражены разумные позиции, приемлемые для обеих сторон. Какие положения прописаны в соглашении и почему именно сейчас лидеры РФ и Белоруссии вновь заговорили о нем — в материале NEWS.ru.

Как Путин рассчитывает достичь мира с Киевом

Накануне вечером Путин провел в Кремле четырехчасовые переговоры с Лукашенко. В ходе беседы белорусский лидер предложил коллеге из России вернуться к проекту договора, который был согласован с Киевом в Стамбуле еще в первые месяцы после начала СВО. Лукашенко заявил, что его «чутье никогда не обманывало», а отраженные в этом документе инициативы найдут отклик на Украине, в том числе и среди военных.

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — сказал глава Белоруссии. Российский президент согласился с этим предложением. «Да, и с ним работать», — поддержал коллегу Путин.

Лукашенко назвал возвращение к переговорам в Стамбуле вполне разумным шагом, поскольку в этом документе отражена «приемлемая позиция и для Украины», которая согласилась с ней. «Они же согласились, конечно», — подтвердил Путин.

По мнению белорусского президента, Россия не должна никуда бежать и никого просить. Он подчеркнул, что в ходе переговоров в Стамбуле стороны пришли к «серьезным подвижкам». По его словам, «и россияне «подвинулись», и украинцы». Однако потом «приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца», посетовал Лукашенко.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин заявил, что готов вернуться к согласованному в 2022 году в Стамбуле договору с Украиной

Как стамбульские договоренности воспринимают в Кремле

12 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил позицию Москвы по поводу стамбульских соглашений. Он подтвердил готовность российской стороны к переговорам по украинскому вопросу, но отметил, что они должны вестись в формате диалога, на который должна быть нацелена и украинская сторона.

«Говорилось, что в том числе можно опираться и на тот документ (проект стамбульского соглашения), но, естественно, с тех пор за два года просто произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. В то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что любые поиски политико-дипломатического урегулирования «могут зиждиться только на переговорах» и Путин неоднократно подтверждал свою готовность к ним.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по украинскому вопросу, но отметил, что они должны вестись в формате диалога

Что такое стамбульские соглашения и почему они были сорваны

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров в Стамбуле. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский ранее говорил, что стороны достигли прогресса. По его словам, украинские делегаты в том числе предлагали нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Кроме того, Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях, а Киев передал свои предложения по мирному договору. Однако в мае 2022 года переговоры были заморожены.

В феврале этого года Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что переговоры были практически завершены. Тем не менее после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, после чего президент страны Владимир Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией.

В Стамбуле речь шла о принципах, на которых нужно вести прямой диалог между Москвой и Киевом, рассказал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания СМИД СНГ в Минске. По его словам, этот принцип заключался в том, чтобы реально оценить ситуацию, законные интересы в области безопасности друг друга и зафиксировать договоренности.

«К сожалению, принцип, когда стороны напрямую, без вмешательства извне ищут какие-то взаимоприемлемые решения, был подорван. После парафирования документа, отражающего реалии на тот момент, вмешался Запад в лице тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и запретил Зеленскому окончательно подписывать эти документы, заявив, что нужно продолжать войну. Это путь в никуда, это очевидно. Мы не видим желания вести дело по-честному», — отметил Лавров.

В проекте документа прежде всего фиксировался внеблоковый статус Украины, отказ от планов вхождения в НАТО, а также обсуждались положения по ее денацификации и демилитаризации, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Однако, по его словам, уже тогда украинская сторона обманула Россию.

«На жест доброй воли по отводу российских войск с Киевского и Черниговского направлений Киев устроил циничную постановку в Буче в лучших традициях «Квартала 95». Добились победы над Россией на поле боя? Один "контрнаступ" провалился, провалятся и все последующие», — заявил Слуцкий.

По его словам, для возобновления переговорного процесса Киев должен пересмотреть свою позицию по отказу от диалога. Слуцкий отметил, что для его продолжения потребуется учесть изменившиеся реалии, в том числе вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также ситуацию на поле боя.

Фото: МО РФ Политологи предположили, что Киев и западные страны готовы идти на переговоры из-за неудач на фронте

Почему Путин вспомнил о переговорах в Стамбуле

Путин и Лукашенко также обсудили широко разрекламированную Киевом и Западом мирную конференцию, инициированную Зеленским. Она должна пройти в окрестностях швейцарского Люцерна 15--16 июня. Россию на саммит пока не приглашали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже в случае приглашения Москва не будет участвовать в мероприятии из-за антироссийских действий и поддержки Киева со стороны Швейцарии.

По мнению президента Белоруссии, если в Люцерне проведут конференцию по Украине без Москвы и Минска, это может привести лишь к эскалации. «Если они хотят в Швейцарии (это они называют мирной конференцией) без нас там говорить о мире в Украине — господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только о том, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть!» — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что если Запад на этой конференции попытается собрать «сто с лишним государств и что-то там продиктовать» России и Белоруссии, то разговаривать с ним будет не о чем.

Путин и Лукашенко вряд ли обсуждали возможность проведения новых стамбульских переговоров в пику предстоящему "саммиту мира" в Швейцарии, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт указал в беседе с NEWS.ru, что швейцарский формат, в ходе которого ситуация на Украине будет обсуждаться без России, абсолютно неприемлем. По его словам, с точки зрения обсуждения будущего мирного урегулирования стамбульский формат более понятен.

«Упоминание мирного саммита в Швейцарии — не что иное, как общий месседж неприятия иных форматов, кроме как возможный возврат к стамбульскому, но уже в новых геополитических условиях. Только вопрос заключается в том, насколько он будет возможен в нынешних условиях, учитывая, что один раз договоренности были достигнуты, а потом из-за активного участия Великобритании были разрушены украинской стороной. Россия, естественно, будет учитывать, что Украина — страна, которая несамостоятельна в принятии тех или иных политических решений», — сказал Коротченко.

По его мнению, для склонения Украины к переговорам Россия должна масштабировать удары по объектам критической инфраструктуры, задействованным в поддержке ВСУ. Также этому будут способствовать тактические успехи ВС РФ на поле боя.

«Если Украина не будет готова пойти на них, то Россия будет продолжать СВО. Речь о приостановке спецоперации пока не идет. Думаю, что Запад не пойдет навстречу в данных условиях», — заключил Коротченко.

Фото: kremlin.ru Москва держит паузу и требует более конкретных условий от украинской стороны

Почему о стамбульском формате заговорили именно сейчас

Украинский фронт может разрушиться если не со дня на день, то с неделю на неделю, именно поэтому появилась активность со стороны Запада, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он отметил, что сообщения о желании Запада начать переговоры с Москвой стали появляться с начала 2024 года.

«Причем важно отметить динамику. Если сначала речь шла о победе над Россией, о ее стратегическом поражении, то сейчас очевидно, что максимум, о чем мечтает Запад, это заморозить конфликт. Западные страны предлагают, чтобы результатом диалога стало перемирие или прекращение военных действий. Пока инициатива проведения переговоров исходит со стороны Запада, находящегося в паническом состоянии. Их смысл — остановить российское наступление», — пояснил Ткаченко.

По его словам, пока Москва держит паузу и требует более конкретных условий. Среди них, полагает эксперт, могут быть капитуляция Украины, ее демилитаризация, закрытие военных заводов, запрет авиации и полное изменение законодательства, включая конституцию.

«Думаю, что где-нибудь в кафе Хельсинки, Абу-Даби или Женевы переговоры уже идут. Просто мы о них толком ничего не знаем. Но очевидно, что все действия России, Украины и ее западных спонсоров говорят о том, что мы уже перешли к сущностной части ведения переговоров. Обратите внимание, что Запад даже перестал поставлять существенные объемы вооружения на Украину. Это тоже очевидный элемент ведения переговоров с его стороны», — сказал Ткаченко.

Как отреагировали в Турции на инициативу Путина

В Турции положительно отреагировали на инициативу вернуться к стамбульским договоренностям, рассказал NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда выступал за продолжение этой инициативы и за возвращение к стамбульским переговорам.

«Турция однозначно готова стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом. Россия, по сути, выразила свое согласие на это, а по поводу Украины пока есть вопросы. Понимаете, Турция не совсем тот посредник, который устраивает Зеленского. Он, скорее всего, хочет, чтобы инициативу посредничества взяла на себя какая-то западная страна, которая занимает проукраинскую позицию. А у Турции сохраняются нормальные отношения с Россией. Анкара учитывает не только украинские, но и российские доводы», — отметил Дюрре.

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