Москва и Баку встали на стражу информационной безопасности РФ и Азербайджан подписали совместный план взаимодействия по информбезопасности

Россия и Азербайджан подписали совместный план взаимодействия по информационной безопасности, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. Церемония подписания прошла в рамках визита делегации Совета Безопасности РФ в Баку. Российских представителей принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Рассматриваем Азербайджан как одного из единомышленников в сфере международной информационной безопасности, — заявил глава делегации, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В свою очередь Алиев в ходе общения делегацией передал привет президенту России Владимиру Путину. Азербайджанский лидер подчеркнул, что он дорожит дружбой с президентом РФ. По его словам, союзнические отношения между Баку и Москвой продолжают укрепляться.

Также Ильхам Алиев говорил с Николаем Патрушевым про укрепление региональной стабильности. В ходе переговоров стороны обсудили российско-азербайджанское сотрудничество в различных сферах.

Кроме того, 8 октября Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси он выразил надежду на создание необходимой для этого решения политической среды на Южном Кавказе. Алиев также сообщил о возможности проведения в Тбилиси встреч по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.