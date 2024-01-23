Мощный взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербайджана

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Мощный взрыв прогремел на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. Предприятие расположено в 100 км от Баку в Ширванском районе. По информации ведомства, в результате взрыва пострадали три человека.

23 января около 15 часов в Ширванскую городскую прокуратуру поступила информация о взрыве на подведомственном Министерству оборонной промышленности ООО «Ширванский завод Араз», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло в одном из цехов завода в результате удара молотком по снаряду минометного оружия. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники прокуратуры.

Ранее в Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод. Перед этим очевидцы слышали звук взрыва, а после этого в районе предприятия повалил черный дым. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека: женщину госпитализировали с переломом ноги, мужчину — с ожогами.

До этого на химическом заводе в Нижегородской области произошла авария. На предприятии разрушилась часть трубопровода. Причиной происшествия стало нарушение технологического процесса при производстве перекиси водорода. Пострадал один мужчина.