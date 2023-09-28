Момент мощного взрыва в Ташкенте попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал BRIEF опубликовал момент мощного взрыва в Ташкенте. Инцидент случился недалеко от таможенного склада ташкентского аэропорта. Сообщается, что взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра.

Власти перекрыли дороги в городе. В эпицентр взрыва продолжает прибывать скорая помощь. В настоящее время на месте работают спасательные службы.

После взрыва начался пожар, который сразу охватил большую площадь. Огонь перебрасывается на другие здания, написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. В результате взрыва пострадали дома в радиусе 30 километров.

Ранее в Махачкале взорвался газ в многоэтажном доме. Хлопок был такой силы, что несколько припаркованных рядом со зданием автомобилей были уничтожены. Из горящего многоэтажного дома спасатели эвакуировали 70 человек. Пострадавших в результате происшествия не было. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту инцидента. Выяснилось, что дом был построен незаконно, само здание не было введено в эксплуатацию.

До этого в доме на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. По данным СМИ, взорвался сейф, в котором хранились патроны для дробовика, принадлежавшие умершему отцу девушки, делавшему в квартире ремонт.