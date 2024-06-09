Удар молнии унес жизни двух пограничников в Азербайджане На юге Азербайджана двое пограничников погибли в результате удара молнии

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Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана погибли в результате удара молнии на юге республики, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в зоне обслуживания Ленкоранского пограничного отряда. По данному факту проводится расследование.

Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев скончались вследствие разряда молнии при исполнении служебных обязанностей по охране границы на территории пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск ГПС, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подросток скончался в результате удара молнии в Оханском округе Пермского края. По словам пресс-секретаря администрации Нытвенского округа Натальи Быстровой, в момент трагедии 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом на реке Каме. Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту случившегося.

До этого стало известно, что в чешском городе Либереце 15 человек получили травмы в результате удара молнии о землю. В числе пострадавших пятеро детей. Отмечается, что некоторым из них понадобилась реанимация.

Аналогичный инцидент ранее также произошел в подмосковной Балашихе. Там удар молнии убил прохожего, который шел по дороге во время ливня. После удара он упал на землю и умер.