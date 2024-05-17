Молдавский политик Шор: Майю Санду нужно судить за захват власти Молдавский политик Шор: президент страны Санду узурпировала власть

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Илан Шор

Президента Молдавии Майю Санду нужно судить, поскольку она узурпировала власть в стране, заявил в беседе с NEWS.ru лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. По его словам, глава государства поставила под свой контроль систему правосудия, прокуратура и суды в стране действуют строго по ее указке.

Конституционный суд в большинстве случаев выносит решения, которые выгодны администрации президента. Сегодня Молдавия — в прямом смысле захваченное государство. И захватила его банда приспешников Майи Санду. Это не по закону, это необходимо карать, — отметил Шор.

Оппозиционер убежден, что в Молдавии творится беззаконие и за это должна ответить действующий президент страны.

То, что мы видим сегодня, что происходит в Молдавии, это просто беспредел. Например, когда избранного главу Гагаузской автономии, согласно конституции, обязано утвердить независимое правительство, но президент не подписывает документ, лишь потому, что она так решила. Она нарушает напрямую закон. Она должна ответить за это и сесть в тюрьму, — заявил Шор.

Ранее он на съезде молдавских оппозиционных депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». Его единомышленники будут готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз.

Также Шор недавно заявил о получении российского гражданства. Оно стало для политика третьим гражданством: помимо молдавского, у Шора есть и израильский паспорт.