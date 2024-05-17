Молдавский оппозиционер Шор рассказал, зачем ему российское гражданство Молдавский политик Шор признался, что разделяет ценности и принципы России

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Илан Шор

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил NEWs.ru, что вырос на русской культуре и проживает сейчас в России. По его словам, именно поэтому он решил получить российское гражданство.

Я нахожусь в России, здесь живет моя семья. Мой отец родился в Сталинграде в 1942 году во время эвакуации. Я очень люблю Россию, я вырос на русской культуре. Я разделяю ценности государства, принципы, идеологию, и мне очень приятно, что я получил российский паспорт, — рассказал Шор.

Также политик, у которого теперь есть гражданство трех стран, объяснил, какую страну считает своей родиной.

Родина для меня — понятие очень многогранное, потому что родился я в Израиле и очень люблю эту страну, но вырос в Молдавии. Там же начал свой бизнес и политическую деятельность. Для меня эта страна очень важна, и я хочу ее развивать. При этом я вырос на русской культуре, в совершенстве знаю русский язык, меня много что связывает с Россией. Поэтому у меня скорее нет понятия «родина». У меня есть страны, которые я люблю, уважаю, ценю и которые мне близки, — подытожил Шор.

Ранее на съезде молдавских оппозиционных депутатов в Москве он объявил о создании предвыборного блока «Победа». Его единомышленники будут готовиться к выборам президента республики и намеченному на осень референдуму о вступлении в Евросоюз.

Шор уверен, что будущее Молдавии заключается не в партнерстве с ЕС или НАТО, а во взаимодействии с Россией и это понимает «каждый адекватный» житель республики. Политик уверен, что сотрудничество Кишинёва с Москвой обязательно будет восстановлено.