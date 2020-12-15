Молдавские фермеры заблокировали тракторами движение в центре Кишинёва

https://static.news.ru/photo/31dc013e-3ed7-11eb-9b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михай Карауш/РИА Новости

Фермеры Молдавии в ходе протестной акции 15 декабря заблокировали автомобильное движение в центре Кишинёва тракторами. Около 200 машин стоят перед зданием правительства.

Аграрии протестуют с 6 декабря, 9 декабря им разрешили ввести в столицу технику. Фермеры требуют повышения размера компенсации за погибший из-за засухи урожай. Также они призывают власти отказаться от идеи повышения НДС для сельскохозяйственной продукции с 8% до 12%.

Мы заблокировали движение по бульвару Штефана чел Маре, но власти ничего не интересует — ни остановка движения, ни наши требования. Пусть к нам присоединятся все те, кто хочет добиться отставки правительства, — сказал РИА Новости один из организаторов акции.

Владельцы тракторов непрерывно гудят клаксонами, чтобы привлечь к протесту как можно больше внимания. Фермерам разрешено проводить манифестации в столице до 31 декабря.

С начала декабря в Молдавии митингуют и другие слои населения. 6 декабря участники протестной акции в Кишинёве потребовали отмены недавно одобренных законопроектов, передавал NEWS.ru. Речь, в частности, шла о проекте госбюджета и документе, который отменяет запрет на вещание российских телеканалов и придаёт русскому языку особый статус. Также недовольство граждан вызвала передача контроля над Службой информации и безопасности от президента парламенту.