Молдавская полиция нашла 50 кг взрывчатки среди обломков рухнувшего БПЛА

Фото: t.me/Politia_Republicii_Moldova

Боевую часть с 50 кг взрывчатки обнаружили молдавские правоохранители среди обломков рухнувшего на границе с Украиной беспилотника, сообщили в генеральном инспекторате полиции. В ведомстве отметили, что взрывчатку уничтожат в ближайшее время путем подрыва в безопасных условиях.

В ходе углубленного расследования на месте обнаружения комплектующих беспилотника Shahed наши коллеги из отдела взрывчатых веществ полиции обнаружили его боевую часть, содержащую около 50 кг взрывчатого вещества, — говорится в сообщении.

О том, что молдавские пограничники обнаружили фрагменты беспилотника на юге республики возле границы с Украиной в ночь на понедельник, 12 февраля, сообщила пресс-служба пограничной полиции. Там предположили, что летательный аппарат был сбит украинскими военными в ходе атаки беспилотников в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе. Правоохранители приняли все меры безопасности в районе падения летательного аппарата. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 11 февраля, российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве. Координатор местного подполья Сергей Лебедев предоставил видеокадры ударов. Всего было несколько волн атаки.