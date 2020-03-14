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Премьер-министр Молдавии Ион Кику рассказал о новых ограничительных мерах. В стране с 17 марта будут закрыты наземные границы для граждан других стран.

Кроме того, будет полностью прекращено авиасообщение с другими государствами, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минздрава Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране выявили четыре случая инфицирования коронавирусом нового типа (COVID-19). По её словам, трое заражённых приехали из Франции, Италии и Великобритании.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала пандемией. Россия ограничила авиасообщение с десятками стран и закрыла несколько сухопутных границ. Правительство страны рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заразившихся COVID-19, выздоровели почти 78 тысяч.