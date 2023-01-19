Молдавия вслед за Зеленским запросила системы ПВО у союзников

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молдавия запросила у союзников системы воздушного наблюдения и ПВО на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, рассказала журналистам Reuters в кулуарах ВЭФ в Давосе президент страны Майя Санду. По словам главы республики, международное сообщество должно фокусировать основное внимание на поддержке Украины, однако Кишинев также «надеется получить некоторые» противовоздушные системы.

Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны, — заявила Санду.

При этом в статье Reuters не указаны те страны, от которых Молдавия будет ждать поставок ПВО.

По словам Санду, Молдавии потребуется около $650 млн бюджетной поддержки, чтобы защитить население страны от инфляции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал системы ПВО слабым местом ВСУ во время «Украинского завтрака» в Давосе. Украинский глава также обвинил Россию в использовании иранских дронов при атаках на территорию страны. По его словам, ВС РФ готовятся применить очередную партию беспилотников. Как указал Зеленский, на текущий момент у ВСУ есть возможность противостоять этому. В Минобороны РФ информацию об использовании иранских дронов не подтверждали.