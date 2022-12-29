Молдавия в январе закупит электроэнергию у Румынии Energocom: Молдавия в январе закупит 10% необходимой электроэнергии у Румынии

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Власти Молдавии в январе закупят 10% необходимой электроэнергии у румынского предприятия Nuclearelectrica. Как пояснили в пресс-службе госпредприятия Energocom, этого объема хватит на покрытие дефицита электроэнергии в часы пик, сообщает РИА Новости.

Прогнозируется, что из общей потребности электропотребления правого берега Днестра в январе около 60% будет обеспечено МГРЭС, около 30% составит электроэнергия, произведенная ТЭЦ и из возобновляемых источников. Еще около 10% необходимого будет закуплено у поставщиков в Румынии, в том числе для покрытия дефицита электроэнергии в часы пик, — цитирует агентство Energocom.

Согласно подписанному молдавским предприятием договора с Nuclearelectrica из Румынии, куплен диапазон 10 МВтч ночью и диапазон 30 МВтч днем.

В Молдавии в настоящее время действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса. В декабре Кишинев снова стал закупать электроэнергию у принадлежащей российской компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанного Приднестровья.

Ранее власти Приднестровья договорились с Молдавией о продлении контракта на поставки газа и электричества в январе 2023 года. В Минэкономразвития непризнанной республики уточнили, что стоимость поставок останется на прежних значениях.