Молдавия решила приобрести у России партию "Спутника V"

В министерстве здравоохранении Молдавии приняли решение о закупке у России препарата "Спутник V". Всего будет приобретено необходимое для проведения 100 тыс. полных курсов прививок количество вакцины. Об этом рассказала ТАСС госсекретарь молдавского Минздрава Зинаида Безверхни.

Процедура закупки официально начнется в понедельник. У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО "Вакцина человека". Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца с момента подписания контракта, - сказала Безверхни.

Ранее стало известно, что российской вакциной «Спутник V», а также «Спутник Лайт» было привито вне России более 100 млн человек. На данный момент препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет более 50% населения Земли.

Высокий уровень эффективности и безопасность данной вакцины от коронавируса подтвердилоисследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Белоруссии в скором времени начнётсясобственное производство «Спутника V». Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Ожидается, что это произойдёт уже к лету 2022 года.