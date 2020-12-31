Молдавия продлила контракт на транзит и поставку природного газа из РФ

https://static.news.ru/photo/e22b51fe-4b73-11eb-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Молдавия продлила соглашение о транзите и поставке природного газа из России. Об этом сообщает компания «Молдовагаз».

Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова ПАО «Газпром» продлены на год. Как сообщает служба по связям с общественностью АО «Молдовагаз», соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке, — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте организации в Facebook.

Пролонгации контракта предшествовала встреча главы компании Вадима Чебана с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым, которая состоялась 28 декабря. Стороны, в числе прочего, обсудили дорожную карту по реализации решений межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Тогда же Чебан сообщил, что достигнута договорённость о продолжении поставок газа из РФ.

Договор был подписан ещё в 2008 году и с тех пор регулярно продлевается. Согласно документу, газ идёт транзитом через Украину. 31 декабря 2019 года было подписано также пятилетнее соглашение с Украиной, по которому транзитный маршрут по территории сохраняется. Как заявил тогда украинский президент Владимир Зеленский, это позволит государству заработать $7 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем.