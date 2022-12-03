Молдавия перенаправит российский газ в Приднестровье

Фото: Guido Kirchner/Global Look Press

В декабре Молдавия перенаправит получаемый из России газ в непризнанное Приднестровье, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер страны Андрей Спыну. Топливо будет поставляться в том числе на Молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании «Интер РАО», для выработки электроэнергии. Объем поставок составит 5,7 млн кубометров в сутки.

При этом он добавил, что Кишинев возобновит закупки электроэнергии в Молдавской ГРЭС. Согласно подписанному договору, в декабре Молдавия получит 240 тысяч МВт. По словам Спыну, вместе с румынскими поставками этого хватит для того, чтобы обеспечить потребности жителей правого берега Днестра. Что касается газа, то они будут получать его из ранее накопленных запасов.

Этот договор является разумным компромиссом для обеспечения граждан на обоих берегах Днестра электроэнергией и газом, — написал вице-премьер.

Ранее «Газпром» сообщил, что Молдавия оплатила газ, «осевший» на Украине. В связи с этим было принято решение не снижать подачу топлива на ГИС «Суджа» для транзита в республику. Вместе с тем в компании напомнили, что молдавская сторона регулярно нарушает свои контрактные обязательства по оплате топлива, поэтому «Газпром» оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки в случае таких нарушений.