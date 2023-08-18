Молдавия объявила о выходе из соглашения о пограничных войсках с СНГ Молдавия денонсирует соглашение с СНГ об обеспечении погранвойск вооружением

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Власти Молдавии приняли решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, сообщает ТАСС. Отмечается, что договор, который был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте, потерял актуальность для Молдавии вскоре после подписания и не исполнялся.

Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран — участниц СНГ, — цитирует агентство пресс-службу законодательного органа.

Ранее власти Молдавии объявили о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а затем — о сокращении более чем в два раза российского дипкорпуса в Кишиневе. Также был предпринят ряд других подобных шагов. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, власти Молдавии и, в частности, президент страны Майя Санду, не самостоятельны в таких решениях.

Ранее 45 сотрудников посольства России в Кишиневе вместе с семьями вылетели спецрейсом из Молдавии в Россию. Дипломаты покинули страну по решению молдавского МИД, который сократил штат российского посольства. До этого о сокращении числа российских дипломатов заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России.