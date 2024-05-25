Молдавия обратилась к России с просьбой по вопросу Илана Шора Молдавия просит Россию выдать лидера оппозиции Илана Шора

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Илан Шор

Молдавские власти обратились к России с призывом экстрадировать Илана Шора, возглавляющего оппозиционный политический блок «Победа», рассказала глава Минюста Молдавии Вероника Михайлов-Морару. Шор был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции, передает телеканал PRO TV.

Мы также запросили экстрадицию [Шора] у Российской Федерации для исполнения решений Апелляционной платы [Кишинева], — отметила она.

Министр отметила, что Кишинев также запросил у Москвы информацию о гражданстве политика — до этого он говорил о наличии паспорта России. По ее словам, пока ответа от российской стороны на данные обращения не поступало. Известно, что в 2023 году в Молдавии завершили расследование уголовного дела о выводе $1 млрд из банковской системы страны, в котором фигурировал Шор. Его признали виновным. Сам политик отрицает свою причастность к этому и подчеркивает, что дело стало частью давления властей в связи с его политической деятельностью.

Ранее Илан Шор сообщил, что получил российское гражданство. Он добавил, что не собирается отказываться от своей политической деятельности и намерен стать премьер-министром Молдавии, чтобы сделать из нее богатую страну. По словам Шора, в случае успеха он не откажется от паспорта России.