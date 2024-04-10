Молдавия на пороге гражданской войны? Кому это выгодно

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Майя Санду

Стремление президента Молдавии Майи Санду оторвать свою страну от исторических связей с Россией, помахивая по украинскому примеру европейской морковкой, не просто наталкивается на сопротивление в автономной Гагаузии. Но, учитывая фактор Приднестровья, подталкивает страну к полноценной гражданской войне.

Прессинг, которому Кишинев подвергает Гагаузию, чьи жители не горят желанием стать румынскими гражданами, подталкивает гагаузов к решительным действиям. В частности, глава автономии Евгения Гуцул предупреждает, что если власти Молдавии отреагируют военным путем на объявление независимости Гагаузии, то она обратится за поддержкой к России и другим странам.

Маленькая, но гордая Гагаузия

Проблема гагаузов, небольшого народа, разговаривающего на одном из тюркских диалектов, неотъемлема от событий, потрясших бывший СССР в начале девяностых годов. Этот народ выступал против выхода из Советского Союза, в 1994 году добился автономного статуса для территории своего компактного проживания, а в 2014 году провел референдум, высказавшись за вступление в Таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). И по мере сближения Кишинева с Румынией (вплоть до полного поглощения Молдавии) гагаузское руководство неоднократно заявляло о недопустимости такого решения.

Фактически поглощению Молдавии гагаузы противопоставили признанное ООН право народов на самоопределение и заявили о своей готовности выйти из состава республики. В ответ Кишинев пошел на обычный для таких случаев набор репрессивных мер, начав с финансового удушения Гагаузии.

На помощь пришла Россия, которая готова содействовать установлению автономной финансовой системы Гагаузии. Чтобы и налоги собирались, и зарплаты с пенсиями регулярно выплачивались. Известно, что Евгения Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встречалась с президентом России Владимиром Путиным, что стало показательным жестом.

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Яблоко раздора в большой игре

Однако судьба Гагаузии, да и самой Молдавии, завязывается на наших глазах во все более тугой узел. Небольшая страна де-факто превращается в очередной форпост НАТО на востоке. В Брюсселе уже не скрывают, что рассматривают Молдавию в качестве запасного плацдарма в случае краха проекта «Украина».

С другой стороны, не просто так недавний глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов получил назначение послом в Кишинев. Дело в том, что украинские «ястребы» давно предлагают свои услуги Санду ради «наведения порядка». В частности, они постоянно намекают на свою готовность открыть против России второй фронт, атаковав Приднестровье.

Расчет на возможность захватить немалые оружейные склады, где хранятся десятки тонн снарядов и прочего военного снаряжения. К тому же в Киеве надеются, что нашим вооруженным силам будет непросто поддержать приднестровцев, поскольку вряд ли Россия решится на высадку десанта в районе Николаева.

Пока Санду уклоняется от такой медвежьей услуги украинцев, грозящей превратить небольшую страну винограда и вина в поле серьезных столкновений. Для Молдавии это стало бы прелюдией к реальному распаду.

Когда румыны и французы войдут в Молдавию

Между тем французские силы, которые Макрон мечтает перебросить под Одессу, уже присутствуют в Румынии, равно как и части известной американской 101-й воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы». А из Молдавии под Одессу несколько часов форсированного перехода механизированных частей.

Иными словами, в какой-то момент все эти силы, включая и части ВСУ, могут ломануться через молдавскую территорию, погрузив ее в абсолютный хаос. Притом многое, как всегда, будет зависеть от положения на украинском фронте. К слову, Гагаузией всегда интересовалась и Турция, которая сделала там серьезные инвестиции в социальную сферу. Так что клубок интересов может завязаться очень тугой.

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