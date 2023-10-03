Молдавия готова закупать газ у «Газпрома» по «хорошей цене» Глава Минэнерго Молдавии: страна закупит газ у «Газпрома» по «хорошей цене»

Молдавия готова закупать газ у «Газпрома» по выгодной для нее цене, заявил министр энергетики страны Виктор Парликов. По его словам, которые приводит ТАСС, республика не отказалась полностью от идеи закупать топливо у российской компании, но сейчас у нее есть выбор.

И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно, — сказал Парликов.

Ранее министр заявил, что Молдавия отказалась от закупок российского газа, так как нашла альтернативные и более выгодные источники на европейском рынке. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что республика может в конечном счете купить газ российского происхождения. Однако цены, которые кажутся выгодными сейчас, могут в скором времени измениться, добавил он.

Позже в «Газпроме» заявили, что продолжают поставлять газ Молдавии. Компания получает ежесуточные заявки от «Молдовагаз» и выполняет их.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских пояснил, что власти Молдавии обманывают свое население, отказываясь от дешевого российского газа. По его словам, альтернативные источники дорогого топлива лягут тяжелым бременем не только на экономику страны, но и на всех граждан республики.