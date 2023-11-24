Молдавия отказалась сотрудничать с российскими спецслужбами Молдавия расторгла договор о сотрудничестве с российскими спецслужбами

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Молдавия расторгает договора о сотрудничестве с российскими Службой внешней разведки и Федеральной службой безопасности, следует из постановления, принятого на заседании парламента в пятницу, 24 ноября. Уточняется, что соглашение, заключенное в 1994 году, больше «не соответствуют национальным интересам и интересам в области безопасности» республики.

Денонсировать соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве <...> в области информационной деятельности, заключенное в Кишиневе 18 апреля 1994 года, — говорится в документе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза. По ее словам, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений и целиком встроились в антироссийскую западную кампанию. Такой курс вряд ли отвечает интересам жителей страны, сказала она.

До этого Россия запретила въезд в страну 11 депутатам парламента Молдавии от контролирующей правительство партии «Действие и солидарность». Мера принята в качестве ответа на преследование русскоязычных СМИ в стране.