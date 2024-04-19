«Мой сталкер»: брат Нукеновой рассказал о «первых звоночках» Бишимбаева Брат погибшей Нукеновой рассказал о ее тревоге в начале отношений с Бишимбаевым

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Обвиняемый в убийстве жены Салтанат Нукеновой экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев в самом начале отношений вызывал тревогу у девушки, рассказал брат жертвы Айтбек Амангельды Baku TV. По его словам, мужчина был слишком настойчив, а Салтанат называла его «мой сталкер».

Как сообщил Амангельды, экс-министр Казахстана узнал о Нукеновой от девушки, с которой на тот момент был в отношениях. Она рассказала ему о знакомом астрологе и показала фотографию Салтанат. Позже Бишимбаев нашел Салтанат в соцсетях и пытался записаться к ней на консультацию, но каждый раз получал отказ, поскольку девушка занималась только с женщинами.

Мужчина, по словам Амангельды, пошел на хитрость и записался к будущей жертве через знакомую якобы на парную консультацию. Когда они вдвоем пришли к Нукеновой, подруга Бишимбаева сразу сказала, что хочет познакомить их.

Салтанат не захотела знакомиться в таких условиях, однако Бишимбаева это не устроило. Обвиняемый стал регулярно атаковать девушку огромными сообщениями и просить о встрече.

Салтанат так его и говорила: «Мой сталкер пишет». И смеялась над этим, — сказал Амангельды.

Он добавил, что Бишимбаев не понимал и не принимал слово «нет» и отказы, что уже было «первым звоночком». Кроме того, по словам Амангельды, подсудимый в общении с подругами Салтанат прибегал к манипуляциям.

Ранее Куандык Бишимбаев отказался разблокировать свой телефон во время суда. При этом подсудимый заявил, что предоставит пароль своим адвокатам. Мужчину судят по подозрению в избиении супруги до смерти, дело вызвало резонанс в обществе — сенат страны уже принял закон о криминализации домашнего насилия.