Мобилограф группы «Ирина Кайратовна» умер на глазах зрителей в Астане

Фото: t.me/zhilkaidarov1

Шахназ Жылкайдаров

Мобилограф (мобильный фотограф) музыкальной группы «Ирина Кайратовна» из Казахстана Шахназ Жылкайдаров умер во время концерта в Астане, рассказали участники коллектива на официальной странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 14 октября он упал без сознания во время диджей-сета на глазах у зрителей, ему был 21 год. Причины скоропостижной смерти не называются.

Нам очень тяжело в целом говорить об этом. У нас мобилограф упал на сцене недавно, вы видели, наверное, он скончался. Поэтому, к сожалению, мы не сможем сегодня перед вами выступить. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы посмотрели, поддерживаете нас, мы вас безумно любим, — сказали музыканты.

После трагедии «Ирина Кайратовна» отменила ближайшие концерты. Участники группы добавили, что все желающие могут сдать свои билеты и вернуть за них деньги. Вскоре у музыкантов должен состояться тур по Европе, который они решили посвятить памяти умершего друга.

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