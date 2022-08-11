МО Белоруссии опровергло сообщения о взрывах на аэродроме под Гомелем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о взрывах на военном аэродроме Зябровка под Гомелем. В ведомстве утверждают, что произошло возгорание двигателя одной из единиц техники.

В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что личный состав своевременно принял меры по тушению возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Крыму на аэродроме в районе Новофёдоровки Сакского района прогремела серия взрывов. Один человек погиб, еще 13 пострадали. По данным издания The Washington Post, к произошедшему может быть причастен спецназ ВСУ. При этом издание подчеркнуло, что американское оружие в данном случае не использовалось.