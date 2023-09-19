МО Азербайджана заявило об обстрелах позиций своих войск Арменией

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Позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу со стороны армии Армении, сообщили в министерстве обороны республики. По данным ведомства, огонь ведется из артиллерийских установок. В настоящее время азербайджанские подразделения, дислоцированные в направлении Агдамского района, принимают ответные меры.

Формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, — говорится в сообщении министерства.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе. Их целью является восстановление конституционного строя. О начале антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Ранее СМИ Азербайджана опубликовали кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Тор», предположительно размещенного в Ханкенди и принадлежащего Вооруженным силам Армении. Официальных комментариев от оборонных ведомств Баку и Еревана пока не поступало.