МО Азербайджана: ВС не наносят ударов по отступающим армянским войскам

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Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов

Азербайджанские войска не наносят удары по отступающим воинским формированиям Армении, заявили в Министерстве обороны Азербайджана. В ведомстве добавили, что создаются условия для добровольного отступления личного состава армянских сил, передает РИА Новости.

Удары по отступающим армянским воинским формированиям не наносятся, — говорится в заявлении МО Азербайджана.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что формирования ВС Армении, расположенные в Карабахе, складывают оружие, полностью разоружаются и оставляют позиции и посты. В ведомстве отметили, что армянские подразделения покидают азербайджанскую территорию, незаконные формирования расформировываются.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя и пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории. В МО Азербайджана подчеркивали, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что де-юре азербайджанские войска проводят антитеррористическую операцию на своей собственной территории, поскольку Ереван официально признал Карабах частью Азербайджана. Представитель Кремля отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал границы Азербайджана 1991 года.