МО Азербайджана сообщило об уничтожении огневых точек ВС Армении в Карабахе

Фото: МО Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило, что армия страны атакует позиции вооруженных сил Армении в Карабахе. По данным ведомства, ВС Азербайджана выводят из строя огневые точки и объекты военного назначения Армении с помощью высокоточного оружия.

Во время проведения локальных антитеррористических мероприятий в Азербайджане гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются нападениям. Только законные военные объекты демонтируются с применением высокоточного оружия, находящегося в арсенале нашей армии, — указано в сообщении.

Минобороны Азербайджана ранее заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам, гражданское население и инфраструктурные объекты не атакуются.

19 сентября четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточнялось, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.

МИД Азербайджана отметило, что основной целью Армении является усиление военной напряженности в регионе и терроризма. В ведомстве указали, что провокационные действия Армении должны быть решительно осуждены и предотвращены.