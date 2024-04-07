МО Азербайджана сообщило о 16 обстрелах с территории Армении

Фото: mil.am

Позиции Вооруженных сил Азербайджана за прошедшие сутки были атакованы 16 раз, сообщили в Минобороны республики. По данным ведомства, обстрелы велись с территории Армении. В министерстве уточнили, что на всех направлениях подразделения армии Азербайджана «приняли адекватные ответные меры».

6 апреля с 18:30 по 22:05 подразделения Вооруженных сил Армении <...> в общей сложности 16 раз с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эйривенг, Джамилли и Гаджилар Гедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов, — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что на границе Армении и Азербайджана прогремел взрыв. По информации СМИ, ЧП произошло на территории села Сарыджалы Агдамского района. В результате происшествия пострадал один человек. Отмечается, что речь идет о сотруднике Агентства по разминированию Азербайджанской Республики. Кроме того, стало известно, что при взрыве пострадал 24-летний мужчина, его госпитализировали с легкими осколочными ранениями рук и ног. Причиной взрыва могла стать детонация небольшого взрывного устройства в алюминиевом корпусе.