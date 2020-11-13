МО Азербайджана показало кадры из освобождённых сёл в Ходжавендском районе

https://static.news.ru/photo/736df868-2763-11eb-afe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Азербайджанское военное ведомство разместило на своём официальном канале в YouTube кадры из освобождённых сёл на территориях Нагорного Карабаха.

Речь идёт о сёлах Дашбаши, Туг и посёлка Гадрут Ходжавендского района.

Судя по кадрам, в регионе соблюдается режим прекращения огня.

Ранее было оговорено, что сотрудники прокуратуры, полиции и другие официальные лица на перешедших под контроль Азербайджана территориях Нагорного Карабаха будут назначаться президентом страны Ильхамом Алиевым.

Кроме того, Вооружённые силы Армении и мирное население в воскресенье уходят и из Кельбаджарского района Карабаха, заявил начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, генерал-майор Гусейн Махмудов. Баку дал согласие на отсрочку для Еревана на вывод войск из Кельбаджарского района. Она составит 10 дней, до 25 ноября.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий. В пятницу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Организация поможет беженцам вернуться домой и окажет содействие в восстановлении инфраструктуры. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.

Как сообщал NEWS.ru, режим прекращения боевых действия соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения. Об этом заявили в Министерстве обороны России. В регионе также продолжается обмен пленными и телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения боевых действий на девяти постах в южной зоне и девяти в северной зоне ответственности.