МО Азербайджана: перестрелку в Карабахе 5 марта начала армянская сторона

Фото: mod.gov.az

Минобороны Азербайджана заявило, что перестрелку на дороге вблизи Лачинского коридора 5 марта начала армянская сторона. В Баку отметили, что огонь по азербайджанским военным был открыт в тот момент, когда они проверяли автомобиль с членами армянской вооруженной группы.

При подходе к машине наши военнослужащие были обстреляны из автоматического оружия находящимися в машине членами армянской вооруженной группы, в результате чего двое военнослужащих погибли и один ранен. В результате ответного огня трое членов незаконной армянской группировки были убиты и один ранен, — рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что Ереван продолжает поставлять оружие и боеприпасы незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахский экономический район Азербайджана. При этом проводится кадровая ротация.

Также в Баку отметили, что Ереван проводит политику минного терроризма. Жертвами становятся военнослужащие и мирные жители Азербайджана. Подобные действия в Баку назвали продолжением военной агрессии.

Еще раз предупреждаем, что перевозка Арменией грузов военного назначения на территорию Азербайджана, отправка и ротация личного состава вооруженных сил Армении должны быть немедленно и раз и навсегда прекращены, а армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена принять абсолютно необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных вооруженных формирований с использованием всех возможностей, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что произошедшие события и продолжение незаконных военных перевозок Армении на суверенные территории Азербайджана еще раз подтверждают необходимость обеспечения режима контроля на Лачинской дороге.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими Азербайджана был обстрелян автомобиль с представителями армянской стороны.

МИД России выразил озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне карабахского конфликта и неоднократными нарушениями режима прекращения огня. РФ призвала Азербайджан и Армению проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации, подчеркнув, что все вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем.

5 марта Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в провокации на территории Карабаха. В ведомстве рассказали, что Ереван пытался перебросить военную технику, боеприпасы и солдат в Азербайджан. В свою очередь Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в совершении провокации.