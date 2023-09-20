МО Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянских позиций

Фото: МО Азербайджана

Минобороны Азербайджана в Telegram опубликовало видео уничтожения армянских позиций. В ведомстве отметили, что огневые точки ВС Армении были уничтожены вместе с боекомплектом.

Ранее в ведомстве опровергли информацию об обстреле азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. Эти сообщения министерство назвало ложными. Также там заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отражают действительность.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки.