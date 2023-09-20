МО Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской военной части

Фото: МО Азербайджана

МО Азербайджана опубликовало в Telegram кадры уничтожения армянской военной части в карабахском селе Тепекенд. По словам представителя военного ведомства, в этой военной части неоднократно фиксировалась незаконная деятельность.

Ранее в ведомстве опровергли информацию об обстреле азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. Эти сообщения министерство назвало ложными. Также там заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

В МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки.