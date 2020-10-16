МО Азербайджана опубликовало доказательство взятия Гадрута

https://static.news.ru/photo/9a3ab69a-0fce-11eb-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры из освобождённого города Гадрут в Нагорном Карабахе. Ранее армянская сторона опровергала сообщения о потере этого населённого пункта.

9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что армия страны взяла под контроль несколько населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Гадрут. Он назвал это «исторической победой». 16 октября азербайджанский лидер сообщил об освобождении ещё трёх сёл Ходжавендского района. Всего ВС Азербайджана взяли под контроль уже 53 населённых пункта Нагорного Карабаха.

Открытые боестолкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Глава Азербайджана в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

12 октября Минобороны Азербайджана обнародовало первые кадры из освобождённого села Сулейманлы Джебраильского района, писал NEWS.ru.