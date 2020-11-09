МО Азербайджана: армянские военные попали в окружение под Шушой

https://static.news.ru/photo/beacfd1a-228b-11eb-94c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Военнослужащие Армении попали в окружение в Нагорном Карабахе под городом Шуша. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, заявлено об уничтожении танка и боевой машины пехоты (БМП) Вооружённых сил Армении на трассе Лачин — Шуша. Кроме того, отмечаются потери Еревана в военной технике, которая направлялась из Ходжалы в Ханкенди.

9 ноября ударным БПЛА был уничтожен грузовик с живой силой армянских вооружённых сил и с пушкой Д-30 на прицепе, направлявшийся по дороге Ходжалы — Шуша в направлении города Ханкенди, — сообщили в МО Азербайджана.

До этого азербайджанское военное ведомство опровергло обвинения армянской стороны в том, что вооружённые силы республики наносили удары по населённым пунктам и гражданским объектам в районе Нагорного Карабаха.

Шуша находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван. Однако, в отличие от Степанакерта, который только при советской власти получил городской статус, Шуша ведёт свою историю с XVIII века. Когда распался СССР, около 90% жителей населённого пункта были азербайджанцами.

Взятие города, особенно в условиях приближающейся зимы, осложняющих снабжение Вооружённых сил Азербайджана в зоне конфликта, было связано с множеством проблем. Гористая местность, в которой продвижение бронетехники затруднено, давала армянской стороне надежду на успешную оборону. Многие эксперты, в том числе российские, отмечали, что смена сезонов может негативно сказаться на боеспособности ВС Азербайджана и даже вовсе прервать контрнаступление. Взятие города означает перелом в военной кампании, поскольку продемонстрировало реальную динамику боевых действий в регионе.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее в Баку сообщили, что азербайджанская армия уничтожила технику вооружённых сил Армении, двигавшуюся в направлении города Степанакерт — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.