МО Армении заявило о погибших в ходе обстрелов на границе с Азербайджаном

Фото: Evgeny Sinitsyn / Xinhua / Global Look Press

Пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых в результате обстрелов на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. Пресс-секретарь ведомства Арам Торосян обвинил Баку в применении артиллерии и беспилотников для нанесения ударов по позициям военных Армении. По его словам, обстрелу подверглись позиции ВС страны в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар, передает «Интерфакс».

Обстрелу подверглись позиции ВС Армении в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Нанесены удары по гражданской инфраструктуре, — рассказал Торосян.

Представитель Минобороны Армении при этом отверг обвинения военного руководства Азербайджана в том, что обстрел начала армянская сторона. Он добавил, что информация о количестве погибших со стороны ВС страны уточняется.

В Министерстве обороны Азербайджана ранее сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. В азербайджанском ведомстве подчеркнули, что некоторые позиции, укрытия и опорные пункты армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны армянских вооруженных сил.