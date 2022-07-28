МО Армении: ВС Азербайджана обстреляли позиции Еревана на востоке границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граница Армении с Азербайджаном

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армии Армении на востоке границы, сообщил пресс-секретарь МО Еревана Арам Торосян. Как передает Sputnik Aрмения, он добавил, что ответными действиями огонь был подавлен.

По словам Торосяна, инцидент произошел около 12 часов дня. Пострадавших с армянской стороны нет, отметил он.

В агентстве Armenpress ранее сообщили, что ВС Азербайджана провели 20-минутный обстрел населенных пунктов в Ходжавендском районе. Уточнялось, что по итогам обстрела жертв найдено не было.

В ответ на это Минобороны Азербайджана опровергло информацию о том, что военнослужащие республики якобы обстреляли населенный пункт Гырмызы Базар в Карабахе. Там сообщили, что в течение минувших суток армянские военнослужащие совершили девять провокаций с использованием стрелкового оружия.

16 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка военизированных подразделений двух стран. В Баку заявили, что обстрел инициировали армянские военнослужащие. Ереван опроверг данную информацию, обвинив в начале конфликта азербайджанскую сторону. По версии Минобороны Азербайджана, представители ВС Армении атаковали из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района.