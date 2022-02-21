«Многие считают показухой»: жительница Донецка описала отношение к стрельбе

Многие жители Донецка не верят в реальную угрозу в связи с обстрелами и эвакуацией в ДНР и ЛНР, рассказала жительница города Русудан Алмазова изданию Sobesednik.ru. Дончане считают обстрелы шантажом и попыткой добиться политических целей.

Настроение — «нервное, тихое ожидание непонятно чего». Часть реально ожидает атаки. Но многие считают это показухой, попыткой продавить международные отношения, которые завязли. Шантаж, по сути. Понимаете, что смущает... В 2014-м, к примеру, тут было очень страшно. Но если кого и эвакуировали, то максимум в центр или отдалённые от линии фронта районы. А тут сразу в Россию, да ещё так заранее, когда даже боевых действий особо нет. Ещё и проходит всё с такой шумихой, — объяснила Алмазова.

Она добавила, что паники в Донецке нет, но появились вооружённые люди на улицах, чего давно не было. Полиция, по словам Алмазовой, на казарменном положении, а боевые действия и не прекращались: «где-то что-то летает, взрывается» — хоть пока и за городом.

Житель Донецка Яков Балабанов сообщил, что эвакуируются в основном те, кто в 10–15 километрах от линии соприкосновения, у них каждый день залетают пули и осколки.

На вопрос, кого в этом винят, ответила местная продавщица Виктория. Одни — Украину, другие Россию, а кто-то — как и она сама — местные власти.

Потому что России эскалация невыгодна — ну не нужен ей Донбасс. Иначе б давно уже «отжали». Народ в Интернете ругает наши власти — за то, что принципиально не изменили жизнь людей за восемь лет, за то, что дочка главы отдыхает в Дубае, за то, что отъелись так, что в броник не поместятся, но активно зовут людей воевать, — заявила Виктория.

Ранее военный эксперт Александр Гольц рассказал, что даты начала «вторжения» России на Украину, которые появляются в западных СМИ, — результат утечки или дезинформации. Он предположил, что на Западе решили опередить события и начали действовать.