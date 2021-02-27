Митингующие в Ереване вновь требуют отставки Пашиняна

https://static.news.ru/photo/237d7326-78f1-11eb-aae8-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/TASS

Митинг оппозиционеров с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване. Мероприятие проходит на перекрытом протестующими центральном проспекте Баграмяна. На улице установили сцену, привезли профессиональную аудиоаппаратуру. Недалеко разбиты палатки недовольных действующей властью.

Похожая акция идёт в городе Капан в Сюникской области, что на юге государства. Её организовал местный мэр Геворк Парсян, передаёт «Интерфакс».

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.

Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны. Ранее власти США призвали все стороны политического конфликта в Армении к сдержанности, писал NEWS.ru.