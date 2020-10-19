Митинги сторонников и противников Лукашенко проходят в центре Минска

https://static.news.ru/photo/e7b58a70-1209-11eb-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Пенсионеры Минска вышли на акцию против президента страны Александра Лукашенко. В 100 метрах от этого протеста проходит аналогичное мероприятие сторонников главы государства.

Несколько сотен оппозиционеров с бело-красно-белыми флагами собрались у Красного костёла, эта акция получила название «Марш мудрости», передаёт корреспондент ТАСС. Они направились с площади Независимости вдоль проспекта Независимости к Октябрьской площади. На пути протестующие встретили колонну сторонников Лукашенко и проводили её со свистом и лозунгами «Да здравствует Белоруссия».

По оценкам журналистов российского государственного агентства, поддержать власть к зданию правительства пришли около двух тысяч пенсионеров. Многие из них — бывшие силовики, некоторые пришли в форменном обмундировании. Во главе колонны заметили экс-главу КГБ республики Степана Сухоренко.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

NEWS.ru писал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская поставила Лукашенко так называемый народный ультиматум. По её словам, политик и его подчинённые должны выполнить три условия к 25 октября.