Митинги сторонников и противников Лукашенко проходят в центре Минска

Пенсионеры Минска вышли на акцию против президента страны Александра Лукашенко. В 100 метрах от этого протеста проходит аналогичное мероприятие сторонников главы государства.
Несколько сотен оппозиционеров с бело-красно-белыми флагами собрались у Красного костёла, эта акция получила название «Марш мудрости»,
По оценкам журналистов российского государственного агентства, поддержать власть к зданию правительства пришли около двух тысяч пенсионеров. Многие из них — бывшие силовики, некоторые пришли в форменном обмундировании. Во главе колонны заметили экс-главу КГБ республики Степана Сухоренко.
В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.
NEWS.ru писал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская поставила Лукашенко так называемый народный ультиматум. По её словам, политик и его подчинённые должны выполнить три условия к 25 октября.