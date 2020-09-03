Митинг в поддержку Лукашенко прошёл в Минске

https://static.news.ru/photo/adec52f0-ee10-11ea-9d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В южной части Минска у дворца железнодорожников прошёл митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости, по данным на 19:00 (совпадает с мск) на митинг собрались около двух тысяч человек, многие пришли с детьми. Люди держали в руках государственные флаги и плакаты, на которых были написаны лозунги в поддержку власти.

Организаторы поставили сцену. На ней выступили многодетная мать, научный сотрудник, чиновник и учитель. Они говорили о необходимости сохранения государства, а также о важности пресечения попыток националистов разрушить единство среди белорусов.

Позвольте мне попросить прощения за ту часть молодёжи, которая пошла за людьми, которые идут сегодня против нашей страны. Спокойствие на наших улицах — непреложная ценность, и мы обязаны её защищать, — заявил один выступающих.

Жительница белорусского села рассказала, что не хочет видеть в стране кровопролития и разрухи. Она подчеркнула, что сторонников Лукашенко много и все вместе они сила.

Периодически ведущий спрашивал участников митинга: «Не отдадим Беларусь?». Толпа в ответ скандировала: «Нет!».

Выступления сторонников Лукашенко чередовались с эстрадными номерами. Протестующие не выкрикивали, каких-либо враждебных лозунгов. Милиция также не вмешивалась в акцию, поскольку мероприятие было заранее согласовано.

В других белорусских городах также проходили митинг в поддержку Лукашенко. Также состоялись велопробеги.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии отказался считать ситуацию в стране проблемной или сложной. Он подчеркнул, что определённым людям публично не нравится произошедшее в Белоруссии, но такие люди были и в прошлые выборы.

Акции протеста против результатов выборов, на которых победил Лукашенко, продолжаются в стране с 9 августа. Вышедшие на улицы люди убеждены, что действующий глава государства проиграл кандидату от оппозиции Светлане Тихановской. Лукашенко считает, что в стране пытаются провести цветную революцию.