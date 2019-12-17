https://static.news.ru/photo/dc698dac-20fa-11ea-bf0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ряд протестующих против снятия моратория на продажу земли на акции у здания Верховной рады Украины позволили себе антисемитские высказывания.

Как сообщает «Страна.ua», один из участников митинга заявил, что евреи не должны присутствовать в органах власти Украины.

Украинцы должны править в Украине, а не иностранцы. Я не против евреев. Я против тех евреев, которые лезут в нашу власть, — признался анонимный участник акции протеста.

Митинг у Верховной рады был спровоцирован решением президента Украины Владимира Зеленского, поручившего парламенту до конца 2019 года отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ряд граждан страны полагают, что это может привести к массовой скупке земли иностранцами и олигархами. Глава государства пообещал, что вынесет вопрос о допуске иностранных граждан к таким сделкам на референдум.

В стычках с протестующими различные травмы получили 17 украинских полицейских, передавал NEWS.ru.