Ряд протестующих против снятия моратория на продажу земли на акции у здания Верховной рады Украины позволили себе антисемитские высказывания.
Как
Украинцы должны править в Украине, а не иностранцы. Я не против евреев. Я против тех евреев, которые лезут в нашу власть, — признался анонимный участник акции протеста.
Митинг у Верховной рады был спровоцирован решением президента Украины Владимира Зеленского, поручившего парламенту до конца 2019 года отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ряд граждан страны полагают, что это может привести к массовой скупке земли иностранцами и олигархами. Глава государства пообещал, что вынесет вопрос о допуске иностранных граждан к таким сделкам на референдум.
В стычках с протестующими различные травмы получили 17 украинских полицейских, передавал NEWS.ru.
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